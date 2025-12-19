Konyaspor ile Kayserispor karşılaşmasında rakamlar nasıl? Umut Nayir’den tarihi başarı

Konyaspor ile Kayserispor, tatlı bir rekabette kendilerini buldu. İki takım Süper Lig nezdinde birçok kez karşı karşıya gelirken; bahse konu müsabakalar adeta nefesleri kesti. Peki; iki takım arasında daha önce oynanan maçlarda nasıl sonuçlar alındı?

35. randevu

Konyaspor ile Kayserispor, Süper Lig nezdinde daha önce 34 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 14'ünü Anadolu Kartalı, 8'ini ise Kayserispor kazandı. Arda kalan 12 maçta ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor, Kayseri ağlarına 46 top bırakırken, filelerinde ise 34 top gördü.

Konya'da 18. müsabaka

Konyaspor, Süper Lig nezdinde Kayserispor'u 17 kez ağırladı. Bu karşılaşmalardan 9'unu yeşil-beyazlılar, 2'sini ise sarı-kırmızılılar kazandı. Arda kalan 6 maçta ise eşitlik bozulmadı. Anadolu Kartalı bahse konu süreçte 21 kez ağları sarsarken filelerinden de 8 top çıkarttı.

Aman dikkat! Kayseri toparlandı!

Konyaspor'un rakibi olan Kayserispor, deplasman puan cetvelinde yükselişe geçti. Deplasmanda oynadığı son 2 Süper Lig maçından 4 puan çıkaran Kayseri ekibi, sezonun ilk 6 dış saha karşılaşmasında biriktirdiği puanı eşitledi. Kayseri'nin deplasmandaki formu ise dikkatlerden kaçmadı.

Kayseri yiyor, Konya atamıyor!

Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde ilginç bir istatistik yaşanıyor. Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım Kayserispor olurken, ceza sahası dışından gol bulamayan 4 takımdan birisi de Konyaspor oldu. Kayseri ekibi ceza sahası dışından kalesinde tam 6 gol görmüştü.

Umut Nayir'den tarihi başarı

Konyaspor'un golcü oyuncusu Umut Nayir, yeşil-beyazlı kulübün tarihine geçmek istiyor. Anadolu Kartalı'nın Süper Lig'de evinde attığı son 3 golünün sahibi olan Nayir; lig tarihinde yeşil-beyazlı ekibin üst üste 4 iç saha golünü kaydeden ikinci isim olmak istiyor. Konyaspor'da 2004 yılının Mart, Ekim ve Kasım ayları arasında Zafer Biryol 2 farklı periyotta bu istatistiği yakalamıştı.

(Hasan Yıldırım)