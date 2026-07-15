GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,075 TL
EURO
53,866 TL
STERLİN
63,824 TL
GRAM
6.136 TL
ÇEYREK
10.173 TL
YARIM
20.125 TL
CUMHURİYET
39.849 TL
SPOR Haberleri

Konyaspor ilk maçında galip! Zorya Luhansk’ı 2-1 mağlup etti

Konyaspor ilk maçında galip! Zorya Luhansk’ı 2-1 mağlup etti
Konyaspor, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk ile kozlarını paylaştı. Anadolu Kartalı karşılaşmayı Blaz Kramer ve Morten Bjorlo’nun golleriyle 2-1 kazandı.

Konyaspor, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk ile kozlarını paylaştı. Anadolu Kartalı karşılaşmayı 2-1 kazanarak ilk provasından galip ayrıldı. 

İLK GOL BLAZ KRAMER'DEN

Konyaspor'un golleri de merak konusu oldu. Karşılaşmanın ilk dakikalarında topla buluşan Blaz Kramer, sağ kanatta kendini gösteren Deniz Türüç'ü topla buluşturdu. Ceza sahası içerisinde kendi oluşturduğu pozisyonda pasını alan Sloven oyuncu, topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İKİNCİ GOL MORTEN'DEN

Konyaspor'un 2. golünü ise Morten Bjorlo kaydetti. Anadolu Kartalı müsabakanın 53. dakikasında atağa kalkarken, Ömer Çobanoğlu'nun şutu kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Morten Bjorlo kendisinin ilk, takımının ise 2. golünü kaydetti.

ZORYA SONRADAN AÇILDI

Konyaspor'un rakibi olan Zorya Luhansk sonradan açıldı. Ukrayna ekibi 74. dakikada aradaki farkı 1'e indirirken, 85. dakikada ise üst direğe takıldı.

KONYASPOR'UN 11'İ NASIL?

Teknik direktör İlhan Palut nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un kalesinde Bahadır Han Güngördü (13) yer aldı. Anadolu Kartalı'nın savunma hattında Yhoan Andzouna (23), Adil Demirbağ (4), Uğurcan Yazğılı (5) ve Arif Boşluk (24), 2'li ön liberoda Melih İbrahimoğlu (77) ve Ömer Çoban (25), 3'lü orta alanda Deniz Türüç (9), Jackson Muleka (40) ve Emir Bars (45), ileri uçta ise Blaz Kramer (99) ilk 11'de forma şansı buldu. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında genç oyuncular da süre aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER