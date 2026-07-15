Konyaspor ilk maçında galip! Zorya Luhansk’ı 2-1 mağlup etti

Konyaspor, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk ile kozlarını paylaştı. Anadolu Kartalı karşılaşmayı 2-1 kazanarak ilk provasından galip ayrıldı.
İLK GOL BLAZ KRAMER'DEN
Konyaspor'un golleri de merak konusu oldu. Karşılaşmanın ilk dakikalarında topla buluşan Blaz Kramer, sağ kanatta kendini gösteren Deniz Türüç'ü topla buluşturdu. Ceza sahası içerisinde kendi oluşturduğu pozisyonda pasını alan Sloven oyuncu, topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İKİNCİ GOL MORTEN'DEN
Konyaspor'un 2. golünü ise Morten Bjorlo kaydetti. Anadolu Kartalı müsabakanın 53. dakikasında atağa kalkarken, Ömer Çobanoğlu'nun şutu kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Morten Bjorlo kendisinin ilk, takımının ise 2. golünü kaydetti.
ZORYA SONRADAN AÇILDI
Konyaspor'un rakibi olan Zorya Luhansk sonradan açıldı. Ukrayna ekibi 74. dakikada aradaki farkı 1'e indirirken, 85. dakikada ise üst direğe takıldı.
KONYASPOR'UN 11'İ NASIL?
Teknik direktör İlhan Palut nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un kalesinde Bahadır Han Güngördü (13) yer aldı. Anadolu Kartalı'nın savunma hattında Yhoan Andzouna (23), Adil Demirbağ (4), Uğurcan Yazğılı (5) ve Arif Boşluk (24), 2'li ön liberoda Melih İbrahimoğlu (77) ve Ömer Çoban (25), 3'lü orta alanda Deniz Türüç (9), Jackson Muleka (40) ve Emir Bars (45), ileri uçta ise Blaz Kramer (99) ilk 11'de forma şansı buldu. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında genç oyuncular da süre aldı.
Kaynak: Haber Merkezi