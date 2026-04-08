Konyaspor kalecisi Bahadır taraftara seslendi: “Karagümrük karşılaşmasını kazanmak istiyoruz, birlikte sevinelim”

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor, Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönerken kaleci Bahadır Han Güngördü yaptığı hatayı kurtarışlarıyla telafi ettiğini söyledi. Yeşil-beyazlılarda gözler şimdi kritik Karagümrük maçına çevrildi.

Konyaspor'da kaleci Bahadır Han Güngördü ve taraftar temsilcisi İbrahim Apalı, Samsunspor deplasmanında alınan 1 puanı ve takımın son durumunu değerlendirdi.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Güngördü, milli aranın verimli geçtiğini ifade ederek, "Maça çok iyi hazırlanmıştık. Öne de geçtik, aslında kazanabileceğimiz bir maçtı. Ancak talihsiz goller yedik. Bir pozisyonda top oyuncuya çarparak gol oldu, bir golde de benim hatam vardı. Kalecilerin hatası maalesef doğrudan gole dönüşüyor” dedi.

GÜNGÖRDÜ: HATAMI TELAFİ ETMEYE ÇALIŞTIM

Yediği gole rağmen maç içinde yaptığı kurtarışlarla hatasını telafi etmeye çalıştığını vurgulayan Güngördü, "Son dakikalarda önemli kurtarışlar yaptım. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Daha fazla pozisyon bulduk, belki bir gol daha atsak galip de gelebilirdik” ifadelerini kullandı.

Önlerindeki Karagümrük maçına odaklandıklarını belirten başarılı kaleci, "Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Karagümrük karşılaşmasını kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz, birlikte sevinelim” diye konuştu.

Takımdaki kaleci rekabetine de değinen Güngördü, genç kalecilere destek verdiğini belirterek, "Egemen ve Altan gibi isimler milli takımlarda forma giyiyor. Konyaspor'un kaleci konusunda hiçbir şüphesi olmasın. Hepsi çok yetenekli ve kulübe katkı sağlayacak isimler” dedi.

APALI: DEPLASMANDAKİ 1 PUAN 6 PUAN GİBİ

Taraftar temsilcisi İbrahim Apalı ise deplasman desteğine dikkat çekerek, "12 otobüsle geldik, yaklaşık 600-650 taraftarımız vardı. Deplasmanda alınan 1 puan bizim için çok değerli, adeta 6 puan gibi” şeklinde konuştu.

Pazar günü oynanacak iç saha maçına tüm Konyalıları davet eden Apalı, "İnşallah Karagümrük maçını kazanarak rahat bir konuma geleceğiz. Taraftarlarımızı stada bekliyoruz, hep birlikte o sevinci yaşayalım” dedi.

