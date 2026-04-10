Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Konyaspor - Karagümrük FK maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Karagümrük FK maç hakemi belli oldu mu? Süper Lig'de 29. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle..

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı 10 Nisan Cuma, 11 Nisan Cumartesi, 12 Nisan Pazar ve 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Süper Lig'de 29. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle: Bugün 20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe 11 Nisan Cumartesi 14.30 RAMS Başakşehir - Gençlerbirliği: Ali Şansalan

17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

20.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz 12 Nisan Pazar 14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu 17.00 Göztepe - Kasımpaşa: Çağdaş Altay

20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Oğuzhan Çakır 13 Nisan Pazartesi 20.00 Eyüpspor - Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Ozan Ergün Kaynak: İHA

