Konyaspor - Karagümrük FK maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Karagümrük FK maç hakemi belli oldu mu?
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Konyaspor - Karagümrük FK maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Karagümrük FK maç hakemi belli oldu mu? Süper Lig’de 29. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle..
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı 10 Nisan Cuma, 11 Nisan Cumartesi, 12 Nisan Pazar ve 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 29. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Bugün
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
11 Nisan Cumartesi
14.30 RAMS Başakşehir - Gençlerbirliği: Ali Şansalan
17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
20.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz
12 Nisan Pazar
14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu
17.00 Göztepe - Kasımpaşa: Çağdaş Altay
20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Oğuzhan Çakır
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”