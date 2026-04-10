Konyaspor - Karagümrük FK maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Karagümrük FK maç hakemi belli oldu mu?

Konyaspor - Karagümrük FK maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Karagümrük FK maç hakemi belli oldu mu?
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Konyaspor - Karagümrük FK maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Karagümrük FK maç hakemi belli oldu mu? Süper Lig’de 29. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle..

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı 10 Nisan Cuma, 11 Nisan Cumartesi, 12 Nisan Pazar ve 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 29. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Bugün

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

11 Nisan Cumartesi

14.30 RAMS Başakşehir - Gençlerbirliği: Ali Şansalan
17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
20.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz

12 Nisan Pazar

14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu

17.00 Göztepe - Kasımpaşa: Çağdaş Altay
20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

13 Nisan Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Ozan Ergün

Kaynak: İHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER