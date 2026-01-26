Konyaspor Teknik Direktörü Atan’dan açıklama: Elimde Marc Overmars var da ben mi Muleka ile oynuyorum!

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maç sonu skandal açıklamalarına devam ediyor! Son oynanan Gaziantep maçının ardından kamera karşısına geçen Atan; sol kanat için, “Elimde Marc Overmars var da ben mi Muleka ile oynuyorum” dedi. Atan’ın bu sözleri Konyaspor kamuoyu tarafından da, “Oyuncular için de Pep Guardiola yok” yorumlarına neden oldu!

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maç sonu skandal açıklamalarına tam gaz devam ediyor. Saha içindeki başarısından çok verdiği demeçlerle gündeme gelen Atan, son oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında bunlara bir yenisini daha ekledi.



"Elimde Overmars mı var?”



Maç sonu değerlendirmesinde elindeki kadrosundan bahseden Çağdaş Atan, "Sol kanatta ciddi sorunumuz var. Elimde Marc Overmars var da ben mi Muleka ile oynuyorum” dedi. Atan'ın bu sözleri Konyaspor camiası tarafından da, "Oyuncular için de Pep Guardiola yok” yorumlarına neden oldu.



"75 dakika çok iyi oynadık”



Çağdaş Atan, "Yemiş olduğumuz gol ve bunun psikolojisiyle ikinci yarının ilk 15 dakikası kötü oynadık ama 90 dakikanın 75 dakikasının çok çok iyi oynadık. Çok iyi bağlantı oyunu oynadık. Sol kanadın işlememesi beklemediğimiz oyuncuların basit pas hataları ilk yarıda skor bulmamızı engelledi. İlk yarı üretme noktasında kalitemizi gösteremedik ama ikinci yarı müthiş bir oyun oynadık” diye konuştu.



"Mutluyuz”



Atan, "Atletizmi yüksek ve geçiş oyunu oynayan Gaziantep'e karşı böyle oynamak sevindirici. Biz 1 puana sevinemeyiz ama golü yediğimiz dakika ve oyunun psikolojisi nedeniyle şu an mutluyuz. Sonradan giren ve katkı sağlayan oyuncularıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



"Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır”



Takım kurgusuyla ilgili olarak da konuşan Çağdaş Atan, "Ben solda herkesi denedim. Savunmada Uğurcan üst üste bir iki hata yaptıktan sonra hala Uğurcan'da ısrar ediyorum. Son 2 maçın en iyi oyuncusu o. Harika oynuyor ve büyük karakter koyuyor. Sosyal medyada eleştirileri görüyorum. Taraftarımız tribüne gelsin ve takımmı tribünden desteklesinler. Ben buradayım bu sorumluluğu üstlenirim. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Biraz daha oyuncuları destekleyici davranış bekliyoruz. Takımımız iyi takım, olacak” dedi.



(Hasan Yıldırım)