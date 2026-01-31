GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,62
EURO
51,62
STERLİN
59,73
GRAM
7.350,01
ÇEYREK
12.065,17
YARIM ALTIN
24.003,94
CUMHURİYET ALTINI
47.857,08
SPOR Haberleri

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu!

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu!
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Uzun bir seri olduğunu kabul ediyoruz. Beklentinin altında kaldığımızın farkındayız. Oyun olarak memnunum. Pes etmek gibi bir durum yok” dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Çağdaş Atan, "Topun bizde olduğu anları çok daha iyi oynayabilirdik. Beşiktaş bugün beklediğimizden çok daha istekli başladı. Bu bizi sekteye uğrattı. Oyun ilerledikçe savunma anlamında iyi durduk, bence ligde atılan en iyi gollerden birisi attık hazırlanış olarak. Bir o kadar da amatörce goller yedik. Sadece Cengiz'e arka direkte bir tane pozisyon verdiğimiz durumlarda gol yedik. 1-1'ken maçın bize gelmeye başladığına inanmıştık. Bitirişi yapamadık. Üzgünüz, yine kazanamadık. Oyun anlamında mutluyum. Yeni oyuncuların gelişiyle birlikte takımın güçlü oyun oynadığını düşünüyorum. Üzerimizde kazanamamanın verdiği bir baskı var. Uzun zamandır kazanamamak bizi sıkıntıya soktu. İnşallah önce kupa maçı sonrasında Göztepe ile final niteliğinde bir maç oynayacağız” diye konuştu.

‘PES ETMEK GİBİ BİR DURUM YOK'

Yeşil-beyazlı ekibin 9 haftadır kazanamadığı ve istifa etmek gibi bir durumun söz konusu olup olmadığı yönünde gelen soru üzerine Çağdaş Atan, "Uzun bir seri olduğunu kabul ediyoruz. Beklentinin altında kaldığımızın farkındayız. Oyun olarak memnunum. Pes etmek gibi bir durum yok. Önümüzdeki hafta önemli bir Göztepe maçı var. Konsantre olup, kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘OLAİGBE'Yİ İSTİYORUZ, KULÜPLER ANLAŞTI'

Trabzonspor'dan Baniya ile anlaştıklarını, Olaigbe ile de anlaşmaya yakın olduklarını söyleyen Atan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baniya ile anlaştık. Olaigbe'yi de istiyoruz. Kulüpler anlaştı. Oyuncunun karar verip imza atmasını bekliyoruz. Umut maç planlamamda en azından oyuna sonradan girme anlamında elimde olacaktı. Olaigbe biraz daha düşünmek isteyince maalesef Umut'u vermiş bulunduk. Ben kısa zamanda onun da çözüleceğini düşünüyorum.”

Transfer döneminin başarılı takımlarından birisi olduklarını belirten Çağdaş Atan, şikayetinin bulunmadığını ancak Anadolu kulüplerinin devre arası transfer döneminde takviye yapmakta zorlanmalarının normal olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER