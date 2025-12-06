Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Çok fazla eksiğimiz var hamle yapamıyoruz!

Çaykur Rizespor'un topa biraz daha fazla sahip olduğunu anlatan Atan, "Bugün sahada kanat oyuncusu olmadan sahadaydık. Birebir eşleşmeyle onları durdurmaya çalıştık. İyi oynarken yediğimiz golle cezalandırıldık. Ancak ikinci yarıya iyi başladık ve hak ettiğimiz golü bulduk." şeklinde konuştu.

Atan, kazanmak için çok fazla hamle yapamadıklarını, oyuna sonradan giren genç oyuncuların performansından memnun olmadığını dile getirdi.

Kazanabildikleri kadar maç kazanıp sezonun ilk yarısını kapatmak istediklerini vurgulayan Atan, şunları kaydetti:

"Çok fazla eksiğimiz var, hamle yapamıyoruz. Elimizde 12-13 oyuncumuz var. Ama ona rağmen çok iyi çalışıp performanslarının yüzde yüzünü sahaya vermeye çalışıyorlar. Oyunun bazı bölümlerinde oyuncu değişiklikleriyle güçlenerek devam etmemiz gerekiyor ama maalesef bunu gerçekleştiremiyoruz. Taraftar potansiyeli ya da mantalitesi destekten ziyade eleştirel yöne kaymış, beni çok üzdü açıkçası. Benim buraya gelmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi Konyaspor taraftarı. Ben tamamen Konyaspor'a konsantre olmuş durumdayım. Şampiyonluk mücadelesi veya herhangi başka bir mücadele kesinlikle benim çok ilgimi çekmiyor. Ben o başarının içinde olabilirsem çok da güzel olur."

Kaynak: AA