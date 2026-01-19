GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: “Son dakika attığımız golün çok bir anlamı yok’’

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Son dakika attığımız golün çok bir anlamı yok''
Süper Lig’in 18’inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında İkas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Son dakikada alınan 1 puanın kendisi için bir anlamı olmadığını söyleyen Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "İçeride kazanamadığımız bir maçın ardından, aslında bugün en zorlarından bir tanesini yaşadık. Kayseri maçında son dakika yediğimiz gol. Bugün rakibimizin de içinde bulunmuş olduğu durumu düşünürsek eğer son dakika attığımız golün de bence çok bir anlamı yok benim için. Oyuncularımıza sakin kalmalarını ve sadece topu içeri sokmalarını istediğimizi söyledik. Oyun olarak aynı şekilde devam etmek istedik ama ikinci yarının başında yine kaçırdığımız pozisyonların üzerine yine kötü bir gol yedik. Sonrasında bayağı panik yaptık. Çok istemediğimiz bir görüntü vardı sahada. Çok telaşlı bir oyundu, o yüzden de çift santrafora dönüp, hatta Melih Bostan'ı da oyuna alıp 3 santrfor gibi gözüküp artık uzun toplarla gol aramak istedik. Nitekim de golü bulduk. Dediğim gibi konuşması çok zor bir durumun içindeyiz. Rakibi içinde bulunduğu duruma rağmen, vermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
