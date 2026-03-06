Konyaspor’un çeyrek finalde rakibi belli oluyor! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman yapılacak?

Tümosan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale seribaşı olarak yükselerek önemli bir avantaj elde etti. Yeşil-beyazlı ekip, çeyrek finalde karşılaşacağı rakibini yapılacak kura çekiminin ardından öğrenecek.
KURA ÇEKİMİ 11 MART'TA YAPILACAK
Çeyrek ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi, 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek. İstanbul Finans Merkezi'nde yapılacak kura törenine kulüp yetkilileri de katılacak. Kura çekimi, spor kanalı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU
Seribaşı avantajı bulunan Tümosan Konyaspor, çeyrek final karşılaşmasını kendi sahasında oynayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadeleleri 21-22-23 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Yeşil-beyazlı ekibin çeyrek finalde karşılaşabileceği muhtemel rakipler ise Fenerbahçe S.K., Trabzonspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği olarak sıralanıyor.
