Konyaspor’un deneyimli orta saha oyuncusu Marko Jevtovic; Tarihe geçmek istiyoruz

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konyaspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Marko Jevtovic, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde elde edilen galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yeşil-beyazlı ekip, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

BU BAŞARI BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR

Takımın performansını değerlendiren Jevtovic, kupaya büyük önem verdiklerini belirterek, elde edilen sonucun hem kulüp hem camia hem de taraftar açısından çok değerli olduğunu ifade etti.

TARİHE GEÇMEK İSTİYORUZ

Konyaspor'un daha önce Türkiye Kupası'nı kazandığını hatırlatan deneyimli futbolcu, aynı başarıyı yeniden elde etmek istediklerini söyledi. Jevtovic, "Tarihe geçen isimler arasında yer almak istiyoruz. Bu doğrultuda önemli bir adım attık” diyerek sezon başından bu yana belirledikleri hedeflere dikkat çekti.

AVRUPA HEDEFİ GÜÇLENİYOR

Takıma katıldığı günden bu yana Konyaspor'un Avrupa hedefi olan bir kulüp olduğunu net şekilde gördüğünü dile getiren Jevtovic, alınan başarılı sonuçların bu hedefi daha da pekiştirdiğini vurguladı.

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ

İyi bir form yakaladıklarını belirten Jevtovic, hem galibiyetlere devam etmek hem de yakalanan çıkışı sürdürmek istediklerini ifade ederek sözlerini tamamladı.

(Ali Asım Erdem)

