Konyaspor’un golcü oyuncusu Blaz Kramer: Hocalarımıza saygı duyuyorum

Konyaspor’un golcü oyuncularından Blaz Kramer, Samsunspor maçının ardından konuştu. Sakat olmasına rağmen oyuna girip goller atan Sloven oyuncu, “Ameliyat olmam gerekiyor ama bu durum beni durduramaz” dedi.

Zorlu geçen Samsunspor maçıyla sözlerine başlayan Kramer, "Her şeyden önce; Samsunspor karşısında çok çok önemli bir puan kazandığımızı söyleyebilirim. Bunun haricinde; hocalarımızız kararına her zaman saygı duyuyorum. Oyuna girdikten sonra gol atıp katkı verdim. Bunu yapmak beni çok mutlu ediyor. Ama sonuç itibariyle galip gelemedik. Skoru değiştirecek goller bulamadık” dedi.

"SAKATLIĞIM VAR”

Sağlık durumu hakkında da konuşan Kramer, "Yüzde 100 olarak hazır değilim. Dizimde yani menisküsümde sorunum var. Bundan kaynaklı olarak da bir sorun yaşıyorum. Ama bu beni asla durduramaz. Takıma elimden geldiğince yardımcı olmak için buradayım” diye konuştu.

"HER MAÇA MÜSAİTİM”

Sloven golcü, "Sakat olabilirim ama her maç için de müsait durumdayım. Her zaman oynamak için hazır olduğumu söylemek istiyorum. Bunu da herkes biliyor. Takımımız daha iyi pozisyona geldiği zaman hocamızla oturup sağlık durumum hakkında görüşmemiz gerekecek. Ancak onlar da büyük fedakarlık yapıyorlar. Bana güveniyorlar. Ben de onların güvenini boşa çıkartmamak adına her zaman elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

