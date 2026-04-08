Konyaspor'un orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu: Karagümrük için daha zor

Bekir Turan
İnternet editörü
Konyaspor’un orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu: Karagümrük için daha zor

Konyaspor'un orta saha oyuncularından Melih İbrahimoğlu, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Samsunspor maçının ardından konuştu. İbrahimoğlu, "Tüm takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Ruhlarına sağlık. Yüreklerine sağlık diyorum. Samsunspor karşısında çok güzel bir mücadele sergiledik” dedi.

"MAÇI KAZANABİLİRDİK”

İbrahimoğlu, "Evet, 1 kez öne geçtiğimiz maçta önce beraberlik geldi sonra geriye düştük. Peş peşe 2 kez geriye düştük diyebiliriz. Ama geriden gelerek beraberliği sağlamak önemliydi. Belki 3-2 öne geçebilirdik ama olmadı. Samsunspor adına bir penaltı oldu. Penaltı var-yok tartışılır. Bahadır abi kalede panter gibi sağ olsun. Bizi maçta tuttu. Yani maçın hakkı beraberlik gibi gözüküyor ama biz galip de gelebilirdik diye düşünüyorum. Mutlu muyuz? Samsun maçından mutluyuz” diye konuştu.

"KARAGÜMRÜK İÇİN DAHA ZOR”

Melih İbrahimoğlu, "Bir puan aldık. İnşallah haftaya da güzel bir galibiyetle bunu taçlandıracağız. Haftaya zor bir maç bizi bekliyor. Ama onlara daha çok zor. Çünkü bize geliyorlar. Konya'ya geliyorlar. O yüzden İnşallah Konya'da statta taraftarımızın taraftarlarınızla beraber; yani 12 kişi hep beraber güzel bir galibiyet alıp güzel gün yaşayacağız İnşallah” ifadelerini kullandı.

(Bekir Turan)

