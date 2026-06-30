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Konyaspor’un yeni sezon formaları taraftarla buluştu! İşte 2026-2027 Konyaspor forması

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Konyaspor’un yeni sezon formaları taraftarla buluştu! İşte 2026-2027 Konyaspor forması

Konyaspor, 2026-2027 sezonunda futbolcuların giyeceği yeni resmi maç formalarını taraftarların beğenisine sundu. Yeşil-beyazlı kulüp, forma sponsoru HUMMEL iş birliğiyle hazırlanan özel tanıtım filmini resmi sanal medya hesaplarından paylaşarak yeni sezon formalarını ilk kez kamuoyuna gösterdi.

YENİ FORMALAR İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Saat 14.30'da kulübün resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan tanıtım videosuyla birlikte yeni sezon formaları resmen tanıtıldı. Kısa sürede binlerce taraftar tarafından izlenen video, sosyal medyada yoğun ilgi görürken formaların tasarımı da beğeni topladı.

TARAFTARLARDAN İLK YORUMLAR GELDİ

Tanıtımın ardından yeşil-beyazlı taraftarlar yeni sezon formalarıyla ilgili görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Özellikle forma tasarımlarındaki detaylar ve kulübün geleneksel renklerine yapılan vurgu dikkat çekerken, taraftarlar yeni formaların satışa çıkacağı tarihi de merakla bekliyor.

 

 

YENİ SEZON HEYECANI BÜYÜYOR

Forma lansmanıyla birlikte Konyaspor'da 2026-2027 sezonu heyecanı da resmen başlamış oldu. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekipte gözler artık kamp çalışmalarına ve yapılacak transferlere çevrilirken, kulübün önümüzdeki günlerde forma satış süreciyle ilgili ayrıntıları da kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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