Konyaspor ve Trabzonspor taraftarlarından renkli görüntüler! Ortak Tezahürat Ortak Coşku

Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde Antalya'ya doğru yola çıkan Konyaspor ve Trabzonspor taraftarları, yolculuk sırasında sergiledikleri samimi tavırlarla futbolun dostluk yönünü ön plana çıkardı. Final heyecanını birlikte yaşayan taraftarlar, renkli görüntülere imza attı.

ORTAK TEZAHÜRATLAR DİKKAT ÇEKTİ

İki takımın taraftarları yolculuk esnasında bir araya gelerek birlikte tezahürat yaptı. Özellikle hep bir ağızdan söylenen "Bu sene şampiyon Anadolu'da” sloganı, çevrede büyük ilgi gördü. Rekabetin dışında birlik mesajı veren taraftarların görüntüleri sosyal medyada da dikkat çekti.

FUTBOLUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ ÖNE ÇIKTI

Final karşılaşması öncesinde ortaya çıkan dostluk atmosferi, futbolun yalnızca saha içindeki mücadeleden ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi. Konyaspor ve Trabzonspor taraftarlarının yan yana, coşkulu şekilde yolculuk yapması, sporun birleştirici gücünü gözler önüne serdi.

ANLAMLI PANKART TRİBÜNLERE DAMGA VURDU

Öte yandan Konyaspor taraftarlarının hazırladığı özel pankart da final öncesinde dikkat çekti. Pankartta yer alan "Bir milletin umudu; cesur ERENLERİN, dimdik duran FIRATLARIN izinde büyür” ifadeleri tribünlerde duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Taraftarların bu anlamlı mesajı, kupa finalinin atmosferine farklı bir anlam kattı.

(Meltem Aslan)