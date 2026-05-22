GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,660 TL
EURO
52,913 TL
STERLİN
61,381 TL
GRAM
6.630 TL
ÇEYREK
10.894 TL
YARIM
21.589 TL
CUMHURİYET
42.913 TL
SPOR Haberleri

Konyaspor ve Trabzonspor taraftarlarından renkli görüntüler! Ortak Tezahürat Ortak Coşku

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor ve Trabzonspor taraftarlarından renkli görüntüler! Ortak Tezahürat Ortak Coşku

Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde Antalya'ya doğru yola çıkan Konyaspor ve Trabzonspor taraftarları, yolculuk sırasında sergiledikleri samimi tavırlarla futbolun dostluk yönünü ön plana çıkardı. Final heyecanını birlikte yaşayan taraftarlar, renkli görüntülere imza attı.

ORTAK TEZAHÜRATLAR DİKKAT ÇEKTİ

İki takımın taraftarları yolculuk esnasında bir araya gelerek birlikte tezahürat yaptı. Özellikle hep bir ağızdan söylenen "Bu sene şampiyon Anadolu'da” sloganı, çevrede büyük ilgi gördü. Rekabetin dışında birlik mesajı veren taraftarların görüntüleri sosyal medyada da dikkat çekti.

FUTBOLUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ ÖNE ÇIKTI

Final karşılaşması öncesinde ortaya çıkan dostluk atmosferi, futbolun yalnızca saha içindeki mücadeleden ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi. Konyaspor ve Trabzonspor taraftarlarının yan yana, coşkulu şekilde yolculuk yapması, sporun birleştirici gücünü gözler önüne serdi.

ANLAMLI PANKART TRİBÜNLERE DAMGA VURDU

Öte yandan Konyaspor taraftarlarının hazırladığı özel pankart da final öncesinde dikkat çekti. Pankartta yer alan "Bir milletin umudu; cesur ERENLERİN, dimdik duran FIRATLARIN izinde büyür” ifadeleri tribünlerde duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Taraftarların bu anlamlı mesajı, kupa finalinin atmosferine farklı bir anlam kattı.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER