Konyaspor Yardımcı Antrenörü Caulker: Mücadele ettik ama kaybeden taraf biz olduk
- Güncelleme Tarihi:
Konyaspor Yardımcı Antrenörü Steven Caulker, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası, “Takımımız güzel mücadele etti ama maalesef kaybeden taraf biz olduk“ dedi.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Trabzonspor ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede bordo-mavili ekip, sahadan 2-1 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.
'Bizim için zor bir maçtı'
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Yardımcı Antrenörü Steven Caulker, finalin kendileri açısından zorlu geçtiğini belirterek, Trabzonspor'u tebrik etti. Caulker, "Bizim için zor bir maçtı. Trabzonspor'u tebrik ediyorum galibiyetlerinden dolayı. Takımımız güzel mücadele etti ama maalesef kaybeden taraf biz olduk" diye konuştu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”