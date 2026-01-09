Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Şube Sorumlusu Oktay Erkek; “Bambaşka bir Konyaspor’’

Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Şube Sorumlusu Oktay Erkek, sezonun kalan bölümlerinde bambaşka bir Konyaspor izleteceklerini söyledi. Anadolu Kartalı’nın Antalya kampını değerlendiren Erkek, ikinci yarı daha iyi olacaklarını ifade etti.
Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Şube Sorumlusu Oktay Erkek, 2-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Antalya kampı hakkında konuştu. Süreci en verimli şekilde değerlendirdiklerini belirten Erkek, sezonun kalan bölümlerinde çok farklı bir Konyaspor izletmek istediklerini söyledi.
"En iyi şekilde değerlendirdik”
Konyaspor'un Antalya kampını değerlendiren Oktay Erkek, "Teknik direktörümüz Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde 8 günlük bir süreci geride bıraktık. 10 Ocak Cumartesi günü itibariyle de kampımız sona erecek. Teknik heyetimizle sürekli istişare halindeyiz. Kamp sürecini gerek teknik gerekse mental anlamda en iyi şekilde değerlendirdik” ifadelerini kullandı.
"Bambaşka bir Konyaspor”
Oktay Erkek, "Sezonun kalan bölümü daha çetin geçecek. Bunun farkındayız. Fakat teknik heyetimize güvenimiz tam. Onların raporları doğrultusunda gerekli çalışmaları yaptık. İnşallah sezonun ikinci devresinde bambaşka bir Konyaspor izleteceğiz” diye konuştu.
