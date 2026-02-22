GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konyasporlu futbolcu Deniz Türüç: Bundan sonra her maç bizim için yeni bir meydan okuma olacak

Konyasporlu futbolcu Deniz Türüç, Galatasaray’a karşı aldıkları galibiyetin ardından, “Bundan sonra her maç bizim için yeni bir meydan okuma olacak“ dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 23. hafta maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Yeşil-beyazlılarda Deniz Türüç, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Deniz, "Bize çok iyi bir enerji verdiler. Bu bir başlangıç, Başakşehir maçında da galibiyet için sahada olacağız.

Her maç taraftara ihtiyacımız var. İyi günde de kötü günde de onlara ihtiyaç duyuyoruz. İlhan hocamız bizim için bir efsane, onun samimiyeti, insanlığı her şeyi anlatıyor. İyi ki bizimle. Bundan sonra her maç bizim için yeni bir meydan okuma olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

