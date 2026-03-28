Kosova-Türkiye maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek
A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü Kosova’ya konuk olacağı maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finali müsabakasında İngiliz hakem Michael Oliver'ın yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ve James Mainwaring gerçekleştirecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Christopher Kavanagh olacak.
