Kosova-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası biletini almak için sahada

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında deplasmanda Kosova ile tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak. Bu akşam başkent Priştine’de Kosova ile karşı karşıya gelecek olan Milli Takım, Kosova ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Milli takım bugüne kadar rakibiyle 2’si deplasmanda 1’i sahasında oynadığı 3 maçı da kazandı. Milli Takım, bu akşam da mücadeleyi kazanmak ve adını Dünya Kupası’na yazdırmak istiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11’leri ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Kosova-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Milli Takım, Priştine'de zorlu Kosova ile kozlarını paylaşacak. Türkiye, Kosova'yı yenmesi halinde, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini almaya hak kazanacak. Finalde kazanmak ve Dünya Kupası'na 24 yıl aranın ardından katılmak isteyen Milli Takımımız galibiyet için sahada olacak. Peki, Kosova-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ? A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde bu akşam deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Kosova'nın Başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. MUHTEMEL 11 Kosova: Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Muslija, Rexhbecaj, Asllani, Muriqi. Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Barış Alper 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NA KATILMA ŞANSI A Milli Futbol Takımı, 2002 yılında 3. olduğu Dünya Kupası'na yeniden katılarak 24 yıllık özleme son vermek için sahada yer alacak. Türkiye, tarihinde 3 kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Dünya Kupası vizesini ilk kez 1950'de alan A Milli Futbol Takımı, o dönemin imkansızlıkları sebebiyle turnuvadan çekildi. 1954 Dünya Kupası'nda Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore'yle aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi. Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 kaybederek elendi. Milli takımın sonraki Dünya Kupası macerası ise 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi bir başarı elde etti. MERİH DEMİRAL YOK, ZEKİ ÇELİK'İN DURUMU BELİRSİZ

Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren ve takımla antrenmanlara katılamayan Merih Demiral'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Ağrısı bulunduğu gerekçesiyle Romanya karşılaşmasında forma giyemeyen Zeki Çelik'in ise teknik direktör Vincenzo Montella'nın forma vermesi halinde oynayacak durumda olduğu öğrenildi. KOSOVA İLE TARİHTEKİ İLK MAÇI FARKLI KAZANDI ​​​​Kosova Futbol Federasyonu, 3 Mayıs 2016'da UEFA tarafından üyeliğe alındı. Kosova, 13 Mayıs 2016'daki kongrede FIFA'nın 210. üyesi olarak kabul edildi. Türkiye, bu tarihten önce 21 Mayıs 2014'te FIFA'nın özel izniyle deplasmanda Kosova Milli Takımı ile yaptığı özel maçı 6-1 kazandı. İLK RESMİ MAÇTA MİLLİ TAKIM 2 FARKLA MAĞLUP ETTİ Türkiye ile Kosova arasındaki ilk resmi maç 12 Kasım 2016'da Antalya'da oynandı. 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz ve Volkan Şen'in golleriyle 2-0 kazandı. İskodra kentinde 11 Haziran 2017'de oynanan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını da milli takım Volkan Şen, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'ın golleriyle 4-1 galip tamamladı. MİLLİ TAKIM ADAY KADRO A Milli Takım'ın Kosova maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray) Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli) Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart) Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus) Kaynak: AA

