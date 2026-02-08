GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kulu As Yıldız Spor konuk ettiği Selçuklupor ’u 1-0 mağlup etti

Cumali Özer
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Kulu As Yıldız Spor konuk ettiği Selçuklupor ’u 1-0 mağlup etti
Kulu As Yıldız Spor, Amatör Küme’de aynı grupta yer aldığı Selçukluspor’u sahasında konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

Kulu As Yıldız Spor, Amatör Küme'de aynı grupta yer aldığı Selçukluspor'u sahasında konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

Mücadelenin uzun süre golsüz devam ettiği karşılaşmada, ikinci yarının son dakikalarında oyuna dahil olan Muhammed Kavaklı, kaydettiği golle Kulu As Yıldız Spor'u öne geçirdi. Bu gol, maçın da tek golü oldu.

Karşılaşma, Kulu As Yıldız Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, ev sahibi ekip hanesine önemli bir galibiyet daha yazdırdı.

(Cumali Özer)

