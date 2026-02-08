Kulu As Yıldız Spor konuk ettiği Selçuklupor ’u 1-0 mağlup etti

Kulu As Yıldız Spor, Amatör Küme'de aynı grupta yer aldığı Selçukluspor'u sahasında konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada gülen taraf ev sahibi ekip oldu.
Mücadelenin uzun süre golsüz devam ettiği karşılaşmada, ikinci yarının son dakikalarında oyuna dahil olan Muhammed Kavaklı, kaydettiği golle Kulu As Yıldız Spor'u öne geçirdi. Bu gol, maçın da tek golü oldu.
Karşılaşma, Kulu As Yıldız Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, ev sahibi ekip hanesine önemli bir galibiyet daha yazdırdı.
(Cumali Özer)