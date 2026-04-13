Kupada dev randevu: Konyaspor-Fenerbahçe maçında kombine kararı açıklandı
Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması öncesinde, kombine biletlerin geçerli olup olmayacağı konusundaki belirsizlik giderildi. İşte merak edilen detaylar…

Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması öncesinde taraftarların en çok merak ettiği konuların başında biletler ve kombineler geliyordu. Günlerdir yanıt bekleyen "Kombineler geçerli olacak mı?” sorusu sonunda açıklığa kavuştu.

Kombineler Geçerli Olmayacak

Alınan karara göre çeyrek final karşılaşmasında kombine biletler geçerli sayılmayacak. Böylece maçı izlemek isteyen taraftarların ayrıca bilet temin etmesi gerekecek.

Kombine Sahiplerine Özel İndirim

Kulüp, bu kararın ardından taraftarları memnun edecek bir adım attı. Kombine sahibi futbolseverlere özel olarak maç biletlerinde yüzde 30 indirim uygulanacağı duyuruldu.

Bilet Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Karşılaşmanın bilet fiyatlarının en düşük 1922 TL ya da 2500 TL seviyesinde olması bekleniyor.

İşte Kritik Maçın Tarihi ve Saati

Türkiye Kupası'nda heyecanın zirveye çıktığı bu önemli mücadelede iki ekip, 21 Nisan Salı günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada galip gelen takım yarı finale yükselen taraf olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

