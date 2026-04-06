Lucescu öldü mü, sağlık durumu nasıl? Teknik direktör Mircea Lucescu kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne?

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, tedavi gördüğü hastanede 5 Nisan gecesi yoğun bakıma alınmıştı. Sporseverler “Lucescu’nun sağlık durumu nasıl? Teknik direktör Mircea Lucescu kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne?“ sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Lucescu son sağlık durumu...

Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Takımımız ile Türk futboluna önemli katkılar sunan Mircea Lucescu, 3 Nisan 2026'da geçirmiş olduğu sağlık sorunları nedeniyle futbol dünyasında endişe yarattı. Lucescu'nun 5 Nisan 2026'da sağlık durumunun kötüleştiği ve yoğun bakıma alındığı bilgisi verildi. Futbolseverler tarafından "Lucescu'nun sağlık durumu nasıl? Teknik direktör Mircea Lucescu kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne?" sorularının yanıtı merakla araştırılırken, Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden açıklama geldi…

LUCESCU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtildi.

Lucescu yönetimindeki Romanya, 26 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu.Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren hastanede tedavi gören tecrübeli teknik direktörün durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan'da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

LUCESCU KİMDİR?

29 Temmuz 1945 doğumlu olan 80 yaşındaki Mircea Lucescu, Rumen futbolunun en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. "Il Luce” (Işık) lakabıyla anılan deneyimli teknik adam, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza attı.

Futbolculuk kariyerinde Dinamo Bükreş ile 7 lig şampiyonluğu yaşayan Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde ise UEFA Süper Kupa, UEFA Kupası, birçok lig şampiyonluğu ve ulusal kupa zaferleri elde etti. Özellikle Ukrayna ve Türkiye'de önemli başarılara imza atan Lucescu, Galatasaray ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca Galatasaray ile UEFA Süper Kupa zaferi de elde etti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra 2017–2019 yılları arasında A Milli Futbol Takımımızı da çalıştıran Lucescu, Avrupa'nın birçok kulübünde görev yaptı.

