GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,641 TL
EURO
51,562 TL
STERLİN
59,248 TL
GRAM
6.831 TL
ÇEYREK
11.789 TL
YARIM
23.373 TL
CUMHURİYET
46.028 TL
SPOR Haberleri

Lucescu öldü mü, sağlık durumu nasıl? Teknik direktör Mircea Lucescu kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne?

- Güncelleme Tarihi:

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, tedavi gördüğü hastanede 5 Nisan gecesi yoğun bakıma alınmıştı. Sporseverler “Lucescu’nun sağlık durumu nasıl? Teknik direktör Mircea Lucescu kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne?“ sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Lucescu son sağlık durumu...

Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Takımımız ile Türk futboluna önemli katkılar sunan Mircea Lucescu, 3 Nisan 2026'da geçirmiş olduğu sağlık sorunları nedeniyle futbol dünyasında endişe yarattı. Lucescu'nun 5 Nisan 2026'da sağlık durumunun kötüleştiği ve yoğun bakıma alındığı bilgisi verildi. Futbolseverler tarafından "Lucescu'nun sağlık durumu nasıl? Teknik direktör Mircea Lucescu kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne?" sorularının yanıtı merakla araştırılırken, Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden açıklama geldi…

LUCESCU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtildi.

Lucescu yönetimindeki Romanya, 26 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu.Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren hastanede tedavi gören tecrübeli teknik direktörün durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan'da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

LUCESCU KİMDİR?

29 Temmuz 1945 doğumlu olan 80 yaşındaki Mircea Lucescu, Rumen futbolunun en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. "Il Luce” (Işık) lakabıyla anılan deneyimli teknik adam, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza attı.

Futbolculuk kariyerinde Dinamo Bükreş ile 7 lig şampiyonluğu yaşayan Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde ise UEFA Süper Kupa, UEFA Kupası, birçok lig şampiyonluğu ve ulusal kupa zaferleri elde etti. Özellikle Ukrayna ve Türkiye'de önemli başarılara imza atan Lucescu, Galatasaray ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca Galatasaray ile UEFA Süper Kupa zaferi de elde etti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra 2017–2019 yılları arasında A Milli Futbol Takımımızı da çalıştıran Lucescu, Avrupa'nın birçok kulübünde görev yaptı. 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER