GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,356 TL
EURO
53,726 TL
STERLİN
62,316 TL
GRAM
6.576 TL
ÇEYREK
10.927 TL
YARIM
21.591 TL
CUMHURİYET
42.985 TL
SPOR Haberleri

Milli sporculardan serbest dalışta 14 madalya

Milli sporculardan serbest dalışta 14 madalya
Sırbistan’da düzenlenen 2026 CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcular, 4’ü altın toplamda 14 madalya kazanarak dünya rekoru elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre milliler, Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonu 14 madalyayla tamamladı.

Genç erkekler yaş grubu statik apnea disiplininde 6 dakika 23 saniye nefesini tutarak dünya şampiyonu olan milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan, bu dereceyle dünya rekoru kırdı. Aynı kategoride yarışan Timur Kuru ise 5 dakika 20 saniyeyle bronz madalya elde etti.

Genç kadınlar yaş grubu statik apnea disiplininde mücadele eden Ada Olpak, 4 dakika 37 saniye ile altın madalya kazanırken, Kardelen Çarpar, 4 dakika 24 saniye ile gümüş madalya aldı.

Genç erkekler 4x50 metre hız apneada disiplininde yarışan Polat Kaan Perçiner, 2.16.43'lük zamanla, 2x50 metre hız apnea genç kadınlarda ise Irmak Doğruel 40 saniye 41 salise ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Timur Alp Kuru, genç erkekler dinamik apnea disiplininde 149 metre ile dünya şampiyonu olurken Yusuf Erkan, 139 metreyle organizasyonu üçüncü tamamladı.

Milli sporcu Ediz Duman da genç erkekler dinamik apnea paletsiz disiplininde 113,5 metre ile dünya şampiyonu oldu. Timur Alp Kuru da 106 metre ile gümüş, Yusuf Erkan 103,5 metre ile bronz madalya aldı.

Dinamik apnea çift palet müsabakalarında yarışan Ediz Duman, 160 metrelik mesafe ile altın madalya kazandı. Ay-yıldızlı sporcu Yusuf Erkan, 156 metre ile gümüş alırken Timur Alp Kuru, 135 metre ile bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, milli sporcuları ve antrenörleri kutladığını belirterek "Genç millilerimizin, bayrağımızı dalgalandıran, ülkemizi gururlandıran bu uluslararası rekor ve başarıları Türkiye için tarihi sportif kazanımlardır. Gerçekten mutlu ve heyecanlıyız. Kazandığımız bu zaferlerin arkasında çok değerli katkıları olan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya başta olmak üzere Bakanlığımızın tüm çalışanlarına, sualtı sporları camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER