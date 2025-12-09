Monaco - Galatasaray Maçının Muhtemel 11’i Belli Oldu! Monaco İlk 11! Galatasaray İlk 11! Monaco vs Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. ve son turunda heyecan, Stade Louis II'de yaşanacak. AS Monaco kendi sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak. Kritik maç öncesi tüm detaylar, muhtemel ilk 11'ler ve puan durumu aşağıdadır.
Ne Zaman
Mücadele, 9 Aralık Pazartesi günü saat 23:00'te başlayacaktır.
Hangi Kanal
Bu kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir.
Hakem: Danny Makkelie
Teknik Direktörler: AS Monaco'yu Sébastien Pocognoli, Galatasaray'ı ise Okan Buruk yönetiyor.
Tahmini İlk 11'ler (4-2-3-1 Dizilişi)
Her iki takımın da 4-2-3-1 dizilişiyle sahada yer alması beklenmektedir.
AS Monaco Muhtemel 11'i: R. Majecki (G), Vanderson (2), T. Kehrer (5), M. Sarr (22), Caio Henrique (12), Y. Fofana (6), D. Zakaria (14), A. Golovin (10), K. Minamino (18), E. Balogun (29), B. Embolo (7).
Galatasaray Muhtemel 11'i: B. Korku (G) (1), S. Boey (19), V. Nelsson (25), A. Bardakcı (42), E. Bilman (18), L. Torreira (35), T. Ndidi (20), K. Aktürkoğlu (7), D. Mertens (10), S. Oliveira (27), M. Icardi (9).
