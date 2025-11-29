Monaco - PSG’nin Muhtemel 11’i! Monaco İlk 11! PSG İlk 11! Monaco PSG Hangi Kanalda?

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren dev randevu: Monaco-PSG karşılaşmasının detayları ve muhtemel ilk 11'leri...
Ne Zaman:
29 Kasım 2025 Cumartesi günü (bugün) TSİ 19:00'da başlayacak.
Nerede:
Monaco'daki Stade Louis II Stadyumu'nda oynanacak.
Hangi Kanal:
Kritik mücadele, beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Hakem:
Maçı Turpin C. (Fra) yönetecek.
Oynayamayacak Oyuncular (Sakatlık/Ceza):
Monaco: Dier E. (Baldır sakatlığı), Mawissa C. (Arka adele sakatlığı), Zakaria D. (Kırmızı kart)
PSG: Doue D. (Arka adele sakatlığı), Hakimi A. (Bilek sakatlığı), Marin R. (Uyluk sakatlığı), Mendes N. (Uyluk sakatlığı)
Maç Kadrosu Şöyle:
Monaco'nun Tahmini Kadrosu (3-4-2-1):Hradecky (1), Teze (4), Salisu (22), Kehrer (5), Vanderson (2), Coulibaly (28), Camara (15), Akliouche (11), Quattara (20), Fati (31), Balogun (9).
PSG'nin Tahmini Kadrosu (4-3-3): Chevalier (30), Zaire-Emery (33), Zabarnyi (6), Pacho (51), Hernandez (21), Neves (87), Vitinha (17), Ruiz (8), Kvaratskhelia (7), Lee (19), Barcola (29).
Kaynak: Haber Merkezi