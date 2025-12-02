Newcastle - Tottenham’ın Muhtemel 11’i! Newcastle İlk 11! Tottenham İlk 11! Premier Lig Maçı Hangi Kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 14. Turunda heyecan dorukta. Newcastle United kendi sahasında Tottenham Hotspur'u ağırlıyor. Karşılaşmanın detayları ve açıklanan muhtemel ilk 11'leri aşağıdadır.
Ne Zaman
Mücadele, 2 Aralık Salı günü saat 23:15'te başlayacaktır.
Stadyum ve Hakem Bilgileri
Stadyum: St James' Park
Hakem: Thomas Bramall
Teknik Direktörler: Newcastle United'da Eddie Howe, Tottenham Hotspur'da ise Thomas Frank yer alıyor.
Hangi Kanal
Newcastle-Tottenham maçı beIN Sports 2'de canlı olarak yayınlanacak.
Açıklanan İlk 11'ler
Newcastle United İlk 11'i:
Newcastle United sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkıyor. İlk 11'de yer alan oyuncular: 31 L. Karius, 22 K. Livramento, 33 D. Burn, 5 S. Schär, 24 T. Krafth, 39 B. Guimarães, 8 S. Tonali, 7 Joelinton, 11 H. Barnes, 20 A. Gordon, 9 C. Wilson.
Tottenham Hotspur İlk 11'i:
Tottenham Hotspur da 4-3-3 dizilişiyle sahada yer alıyor. İlk 11'de yer alan oyuncular: 1 G. Vicario, 23 P. Porro, 17 C. Romero, 4 C. Davies, 13 D. Udogie, 30 R. Bentancur, 29 M. Sarabia, 5 P. Højbjerg, 19 B. Johnson, 15 D. Kulusevski, 14 B. Gil.
Kaynak: Haber Merkezi