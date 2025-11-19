GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,42
EURO
48,86
STERLİN
55,55
GRAM
5.735,69
ÇEYREK
9.439,86
YARIM ALTIN
18.791,07
CUMHURİYET ALTINI
37.406,02
SPOR Haberleri

Osimhen Sakatlık Son Durum! Victor Osimhen Kaç Hafta Yok, Ne Zaman Döner? Osimhen Fenerbahçe Derbisine Yetişecek mi?

Osimhen Sakatlık Son Durum! Victor Osimhen Kaç Hafta Yok, Ne Zaman Döner? Osimhen Fenerbahçe Derbisine Yetişecek mi?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile çıktığı hazırlık maçında sakatlanınca sarı-kırmızılı camiada büyük endişe oluştu. Nijerya – Demokratik Kongo mücadelesinin devre arasında oyundan alınan Osimhen'in durumuna dair araştırmalar yoğunlaştı. "Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok, Fenerbahçe maçına yetişecek mi?” soruları taraftarların gündeminde ilk sıraya yerleşti. İşte Galatasaray'ın yaptığı resmî açıklama ve son gelişmeler…

Osimhen Sakatlandı mı, Son Durum Ne?

Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı karşılaşmada Victor Osimhen, ilk yarı sonunda sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıktı. Yapılan ilk kontrollerde hamstring bölgesinde zorlanma bulgularına rastlandığı belirtildi. Galatasaray'ın hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında kritik bir döneme girmesi nedeniyle bu gelişme teknik heyeti de harekete geçirdi.

Galatasaray'dan Resmî Açıklama

Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcunun detaylı muayenesinin tamamlandığını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı: "Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.”

Açıklama sonrası tedavi sürecinin yakından takip edileceği bildirildi.

Osimhen Kaç Hafta Yok?

Nijeryalı yıldızın Gençlerbirliği maçında kesin olarak forma giyemeyeceği ifade edildi. Sakatlığın işlem görmesi ve kas reaksiyonlarının netleşmesiyle birlikte Osimhen'in dönüş süresinin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Şu an için kulüp tarafından net bir süre açıklanmadı; ancak orta düzey hamstring zorlanmalarında genel dönüş süresi 2 ila 4 hafta arasında değişebiliyor. Bu nedenle takıma dönüş takvimi kontrollerden sonra resmen belirlenecek.

Osimhen Fenerbahçe Maçına Yetişecek mi?

Tedavi süreci henüz yeni başladığı için derbiye yetişip yetişmeyeceği kesin değil. Yapılacak ikinci değerlendirme sonrası takvim netleşecek. Galatasaray cephesi oyuncunun durumunu günlük olarak takip ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER