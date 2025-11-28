GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Pendikspor - Manisa FK'nın Muhtemel 11'i! Pendikspor İlk 11! Manisa FK İlk 11!

Güncelleme Tarihi:

Pendikspor - Manisa FK’nın Muhtemel 11’i! Pendikspor İlk 11! Manisa FK İlk 11!

TFF 1. Lig'in heyecan dolu mücadelesi olan Pendikspor-Manisa FK karşılaşmasının detayları ve muhtemel ilk 11'leri...

Ne Zaman:
28 Kasım Cuma günü (bugün) saat 20:00'de başlayacak.

Hakem:
Karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Maç Kadrosu Şöyle:

Her iki takım da sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkmayı planlıyor.

Pendikspor'un Muhtemel 11'i (4-2-3-1): Dilmen (1), Soldo (41), Sulungoz (5), Kitsiöu (70), Sequeira (6), Karadeniz (60), Özdemir (41), Karadeniz (17), Wilks (10), Denic (8), Clarke-Harris (9).

Manisa FK'nın Muhtemel 11'i (4-2-3-1): Karakus (1), Karapo (45), Erdem (19), Herelle (4), T oure (60), Lindseth (10), Cissokho (25), Talum (2), Suleyman (41), Gureler (27), Diony (9).

