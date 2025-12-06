Real Betis - Barcelona Maçının Muhtemel 11’i Belli Oldu! Real Betis İlk 11! Barcelona İlk 11! Real Betis vs BarcelonaMaç Hangi Kanalda?
İspanya La Liga'nın 15. Turunda heyecan dorukta. Real Betis kendi sahasında Barcelona'yı ağırlıyor. Maç öncesi oluşan puan durumu, muhtemel ilk 11'ler ve tüm detaylar aşağıdadır.
Ne Zaman
Mücadele, 6 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacaktır.
Hangi Kanal
Bu LaLiga karşılaşması, Türkiye'de S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir.
Hakem: Francisco Hernandez Maeso
Teknik Direktörler: Real Betis'i Manuel Pellegrini, Barcelona'yı ise Hans-Dieter Flick yönetiyor.
Açıklanan İlk 11'ler
Real Betis İlk 11'i (4-3-3 Dizilişi):
Takım sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkıyor. Onaylanmış ilk 11'de yer alan bazı oyuncular: V. Gómez (16), J. Roca (20), A. Ezzalzouli (23), F. Fornals (8), S. Altimira (26), M. Bartra (5)(C) ve A. Ruibal (24).
Barcelona İlk 11'i (4-2-3-1 Dizilişi):
Barcelona maça 4-2-3-1 dizilişiyle başlıyor. Onaylanmış ilk 11'de yer alan bazı oyuncular: L. Yamal (18), R. Bardaghji (28), E. García (24), P. Cubarsí (5), Á. Balde (3), Pedri (8) ve L. Koundé (23).
Önemli Not:
