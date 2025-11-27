GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Real Betis - Utrecht’in muhtemel 11’i! Real Betis ilk 11! Utrecht ilk 11! Real Betis Utrecht hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak olan Real Betis-Utrecht karşılaşmasının detayları ve muhtemel ilk 11'leri...

Real Betis, Hollanda temsilcisi Utrecht'i kendi evi olan Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda ağırlıyor.

Ne Zaman

Maç 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

Hangi Kanal

Karşılaşma, Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç Kadrosu Şöyle:

Real Betis'in Muhtemel 11'i:

Real Betis (Muhtemel): Valles, Ruibal, Llorente, Natan, Gomez; Fornals, Amrabat, Roca; Antony, Ezzalzouli, Bakambu.

Utrecht'in Muhtemel 11'i:

Utrecht (Muhtemel): Brouwer, Horemans, Didden, Viergever, El Karouani; Engwanda, Zechiel; Rodriguez, De Wit, Blake, Haller.

