SPOR Haberleri

Rizespor - Pendikspor Maçının Muhtemel İlk 11’i! Rizespor İlk 11! Pendikspor İlk 11! Rizespor Pendikspor hangi kanalda?

- Güncelleme Tarihi:

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Pendikspor karşılaşmasının detayları ve ilk 11'leri...

Ne Zaman
Ziraat Türkiye Kupası Eleme Turu maçı, görseldeki bilgiye göre 2 Aralık Salı günü saat 18:00'de.

Hangi Kanalda
Mücadele, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanmakta olup, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanmaktadır.

Stadyum
Çaykur Didi Stadyumu (Rize)

Muhtemel İlk 11'ler

Çaykur Rizespor Muhtemel  İlk 11'i: Erdem Canpolat, Khusniddin Alikulov, Samet Akaydin, Casper Hojer, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Qazim Laci, İbrahim Olawoyin, Loide Augusto, Valentin Mihaila, Ali Sowe

Pendikspor Muhtemel İlk 11'i: Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Berkay Sülüngöz, Yiğit Fidan, Erdem Gökçe, Furkan Doğan, Mesut Özdemir, Djordje Deniz, Hamza Akman, Ahmet Karadeniz, Rogerio Thuram

Kaynak: Haber Merkezi

