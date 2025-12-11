GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Samsunspor - AEK Athens Maçının Muhtemel 11’i! Samsunspor İlk 11! AEK Athens İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Samsunspor vs AEK Athens Maçı Hangi Kanalda?

Güncelleme Tarihi:

Samsunspor - AEK Athens Maçının Muhtemel 11’i! Samsunspor İlk 11! AEK Athens İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Samsunspor vs AEK Athens Maçı Hangi Kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nin Lig Aşaması 5. Maç Günü'nde Türk temsilcisi Samsunspor, kendi sahası Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Yunan ekibi AEK Athens 'i ağırlıyor. Kritik maç öncesi tüm detaylar, muhtemel ilk 11'ler ve sakat oyuncu raporu aşağıdadır.

Ne Zaman
Mücadele, 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacaktır.

Hangi Kanal
Bu önemli Konferans Ligi karşılaşması, TRT 1 ve Tabii (Tur) ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir.

Hakem
Karşılaşmanın hakemi Pignard J. (Fra) olacaktır.

Eksik Oyuncular (Sakat ve Cezalılar)
Maçta forma giyemeyecek oyuncular listesi aşağıdadır:

Samsunspor Oynamayacaklar:Aydın E. (Aktif değil) Çetin B. (Diz sakatlığı) Ndiaye C. (Aktif değil)Sousa A. (Bilek sakatlığı) Üstün E. (Aktif değil) Yüksel C. (Cezalı)

AEK Athens  Oynamayacaklar: Gacinovic M. (Aktif değil) Jonsson J. (Aktif değil) Kaloskamis D. (Aktif değil) Kolimatsis C. (Aktif değil) Mitoglou G. (Aktif değil) Odubajo M. (Aktif değil) Pierrot F. (Sakat) Zini (Sakat)

Muhtemel İlk 11'ler

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.

AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios, Marin, Pineda, Pereyra, Koita, Mantalos, Jovic

Kaynak: Haber Merkezi

