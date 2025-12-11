Samsunspor - AEK Athens Maçının Muhtemel 11’i! Samsunspor İlk 11! AEK Athens İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Samsunspor vs AEK Athens Maçı Hangi Kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nin Lig Aşaması 5. Maç Günü'nde Türk temsilcisi Samsunspor, kendi sahası Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Yunan ekibi AEK Athens 'i ağırlıyor. Kritik maç öncesi tüm detaylar, muhtemel ilk 11'ler ve sakat oyuncu raporu aşağıdadır.
Ne Zaman
Mücadele, 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacaktır.
Hangi Kanal
Bu önemli Konferans Ligi karşılaşması, TRT 1 ve Tabii (Tur) ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir.
Hakem
Karşılaşmanın hakemi Pignard J. (Fra) olacaktır.
Eksik Oyuncular (Sakat ve Cezalılar)
Maçta forma giyemeyecek oyuncular listesi aşağıdadır:
Samsunspor Oynamayacaklar:Aydın E. (Aktif değil) Çetin B. (Diz sakatlığı) Ndiaye C. (Aktif değil)Sousa A. (Bilek sakatlığı) Üstün E. (Aktif değil) Yüksel C. (Cezalı)
AEK Athens Oynamayacaklar: Gacinovic M. (Aktif değil) Jonsson J. (Aktif değil) Kaloskamis D. (Aktif değil) Kolimatsis C. (Aktif değil) Mitoglou G. (Aktif değil) Odubajo M. (Aktif değil) Pierrot F. (Sakat) Zini (Sakat)
Muhtemel İlk 11'ler
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.
AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios, Marin, Pineda, Pereyra, Koita, Mantalos, Jovic
Kaynak: Haber Merkezi