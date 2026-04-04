Samsunspor Konyaspor engelini kayıpsız geçmek istiyor
Süper Lig’de üst sıraları hedefleyen Samsunspor, sahasında karşılaşacağı Konyaspor’u mağlup ederek hem 21 yıllık galibiyet hasretine son vermek hem de Avrupa potasına yaklaşmak istiyor.
Avrupa macerasına veda eden kırmızı-beyazlı ekip, tüm odağını lige ve kupaya çevirdi. Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde milli arayı yoğun tempoyla değerlendiren Karadeniz temsilcisinde sakatlıklarını atlatan Olivier Ntcham ve Afonso Sousa da takımla birlikte çalışmalara başladı.
Ligi ilk 5 içinde tamamlayarak yeniden Avrupa kupalarına katılmayı amaçlayan Samsunspor, sahasında Konyaspor'a karşı 21 yıldır süren galibiyet hasretine de son vermek istiyor. Bir maç eksiği bulunan Karadeniz ekibi, 5. sıradaki Başakşehir'in 8 puan gerisinde yer alırken, kalan haftalarda bu farkı kapatmayı planlıyor.
Öte yandan Samsunspor'da kritik karşılaşma öncesi eksikler dikkat çekiyor. Sarı kart cezalısı Logi Tomasson ile sakatlıkları bulunan Lubo Satka, Bedirhan Çetin ve Jaures Assoumou forma giyemeyecek.
İki ekip arasında yarın saat 14.30'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.
