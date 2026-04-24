Stadyumda çalınan şarkı sonrası Konyaspor’a 1 milyon TL’lik dava açıldı!

Konyaspor’un Fenerbahçe’yi mağlup ettiği karşılaşmanın ardından statta çalınan “Boynu Bükükler” şarkısı tartışma konusu oldu. Eserin söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu ifade eden Uğur Bayar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Konyaspor’a tazminat davası açtığını duyurdu.

Süper Lig'de oynanan Konyaspor–Fenerbahçe maçının ardından yaşanan bir gelişme sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sanatçı Uğur Bayar, karşılaşma sona erdiğinde Fenerbahçeli futbolcular hâlâ sahadayken, söz ve müziği kendisine ait olan "Boynu Bükükler” adlı şarkının alaycı ve hakaret içerikli bir anlam yüklenerek çalındığını öne sürdü.

Bayar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şarkının bu şekilde kullanılmasının hem kendisini hem de geniş bir taraftar kitlesini üzdüğünü dile getirdi. Ünlü sanatçı, paylaşımında Konyaspor'a 1 milyon TL tutarında tazminat davası açtığını belirtti.

Paylaşımında ayrıca, eserinin sosyal medyada benzer şekilde kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Bayar, futbol rekabetinin önemini de vurguladı. Sanatçının açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, konu spor kamuoyunda da tartışılmaya başlandı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Öte yandan Uğur Bayar'ın, ilerleyen saatlerde dava ile ilgili yaptığı paylaşımı kaldırdığı görüldü. Bu durum, Bayar'ın Konyaspor'a açacağını duyurduğu tazminat davasından geri adım atmış olabileceği şeklinde yorumlara neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi