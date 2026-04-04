Süper Lig’de inanılmaz an! Kendi kalesinden rakip kaleye gol attı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Zecorner Kayserispor takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
10. dakikada Diabate'nin sol taraftan derinlemesine pasında Benedyczak'ın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu ve maç 1-0 oldu.
İkinci yarının 66. dakikasında ise kaleci sahneye çıktı. Kasımpaşa'nın kalecisi Andreas Gianniotis kaleden kaleye inanılmaz bir gole imza attı.
