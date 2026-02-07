Süper Lig’de kritik mücadele: Konyaspor’da İlhan Palut ilk maçına çıkıyor! Zorlu maç ne zaman?
Süper Lig’de ara transferde golcüler Guilherme Luiz, Jeferson, orta saha oyuncuları Musah Mohammed, Filip Krastev, Alexis Antunes ve kaleci Şamil Öztürk’ü kadrosuna dahil eden Göztepe yarın 21’nci hafta maçında Konyaspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği müsabaka 8 Şubat Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlığı nedeniyle 3 haftadır takımdan ayrı kalan İsviçreli orta saha Antunes görev verilmesi durumunda oynayabilecek. Geçen hafta idmanda sakatlanan kaptan İsmail Köybaşı ise kadroda olmayacak. Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Mohammed ve Krastev de ilk kez sarı-kırmızılı takımın kafilesinde yer alacak.
Yeni İsimler Sahada!
Göztepe, Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan'ı 6 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a sattı. Olaitan'ın yanı sıra Rhaldney, Ruan ve Ahmed Ildız da sarı-kırmızılılardan ayrıldı. Haftaya 39 puanla 4'üncü sırada giren Göztepe, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir çıkış yakaladı.
Son 10 maçını kazanamayan ve teknik direktörü Çağdaş Atan'la vedalaşıp bir dönem Göztepe'yi de çalıştıran İlhan Palut'u dümene geçiren Konyaspor ise 19 puan toplayıp alt sıralarda kendine yer buldu. Sezonun ilk yarısında Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
