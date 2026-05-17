Süper Lig’de küme düşen son takım belli oldu! Son dakikalar nefes kesti
Trendyol Süper Lig'de bir sezonun daha sonuna gelindi. 34. ve son hafta maçlarında büyük heyecan yaşandı.

Küme düşmesi kesinleşen Karagümrük ve Kayserispor'un ardından Süper Lig'e veda eden diğer takım belli oldu.

KASIMPAŞA, GENÇLERBİRLİĞİ VE EYÜPSPOR LİGDE KALDI

Galatasaray'ı konuk eden Kasımpaşa, rakibini 1-0 mağlup etti ve ligde kalmayı başardı.

Trabzonspor deplasmanına çıkan Gençlerbirliği, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de kaldı.

Eyüpspor, Fenerbahçe deplasmanında 6 gollü maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve averajla ligde kaldı.

ANTALYASPOR, SÜPER LİG'E VEDA ETTİ

Antalyaspor ise Kocaelispor'u ağırladığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasına rağmen Süper Lig'e veda etti.

SKORLAR

Antalyaspor 1-0 Kocaelispor

Fenerbahçe 3-3 Eyüpspor

Kasımpaşa 1-0 Galatasaray

Trabzonspor 0-3 Gençlerbirliği

PUAN DURUMU

13 - Kasımpaşa: 35

14 - Gençlerbirliği: 34

15 - Eyüpspor: 33

16 - Antalyaspor: 32 (Küme düştü)

17 - Karagümrük: 31 (Küme düştü)

18 - Kayserispor: 30 (Küme düştü)

 

