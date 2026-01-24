Tek şehir iki takım: Konyaspor ve Konya BBSK aynı uçakla Gaziantep’e gitti!

Konyaspor futbol takımı ve Konya Büyükşehir Belediyesi basketbol takımları, Pazar ve Pazartesi günü oynayacakları maçlar için aynı uçakla Gaziantep'e gitti.
İki Takım, İki Zorlu Maç
İki takım da Gaziantep'te zorlu karşılaşmalara çıkacak.
Konyaspor ve Konya Basket'in aynı uçağı paylaşması, şehrin iki farklı branştaki takımlarının birlik ve beraberlik mesajı olarak dikkat çekti.
Her iki takım da Gaziantep'te oynayacakları maçlardan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.
Maç Tarihleri
Gaziantep FK - Konyaspor Pazar 14.30
Gaziantep Basketbol - Konya BBSK Pazartesi 20.00