Thorsten Fink: “Ligdeki ilk 5 hedefi gerçekçi değil’’

Thorsten Fink: “Ligdeki ilk 5 hedefi gerçekçi değil’’
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, ana hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu, ligdeki ilk 5 hedefinin ise geçekçi olmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Thorsten Fink, "Çok iyi oynadık. Bugün kazanmak istemiştik. Galibiyeti taraftara hediye etmek istiyorduk. Tüm oyunu kontrol ettik. Rakibe 2 kontra şansı verdik. Bunlardan biri penaltı, biri de gol oldu. Gösterdiğimiz performans çok iyiydi. Takım halinde savaştık. Son dakikada penaltı kaçırdık. Galip gelmek için her şeyi ortaya koyduk ama olmadı. Taraftarımız oynadığımız oyundan memnun kalmıştır" dedi.

Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için ana hedeflerinin Türkiye Kupası olduğuna da dikkat çeken Fink, "Olivier Ntcham, önceki karşılaşmalarda kullandığı penaltıyı gole çevirmişti. Bugün ise kaçırdı. Penaltı konusunda antrenmanlarda çalışacağız. Bu en küçük problemimiz ama bunu düzeltmek için de çalışacağız. İlk 5 için çok konuşmak istemiyorum. Maç maç bakmak istiyoruz. Bugün kazanamadık. Maç maç giderken de her maçı kazanmak istiyoruz. Bu sezon ilk 5'te olmak istiyorsak rakiplerin puan kaybedip, bizim her maçı kazanmamız gerekiyordu. Bu hedef gerçekçi değildi. Ana hedefimiz kupayı kazanıp, Avrupa'ya gitmek. Onu kazanmak da zor olacak. Zor maçlar bizi bekliyor. Gelecek sezon kadro planlamasını doğru yapmamız lazım. İlk 5 hedefi sezonun geri kalanı için gerçekçi değil. Bugün kazansak rakiplerle puan farkı korunacaktı ancak son dakikalarda kaçırdığımız penaltı ile bu şansımızı da kaybettik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

