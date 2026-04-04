Trabzonspor Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti

Süper Lig’in 28. haftasında dev karşılaşmada Trabzonspor, sahasında lider Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

2025-2026 sezonunda heyecanın sürdüğü ligde haftanın en kritik maçlarından biri Akyazı Stadyumu'nda oynandı.Saat 20:00 da başlayan mücadele de Galatasaray liderliğini korumak isterken Trabzonspor şampiyonluk için sahaya çıktı. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray hakem Cihan Aydın'ın yönettiği mücadelede karşı karşıya geldi.

Trabzonspor ve Galatasaray'ın karşılaştığı mücadele de ilk gol 4. dakika da geldi. Paul Onuachu tarafından kaydedilen gol Trabzonporu'un 1-0 önde başlamasını sağladı. İlk yarıda Galatasaray zaman zaman etkili olsa da skoru değiştiremedi ve ilk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Galatasaray, 48. dakikada Singo'nun golüyle eşitliği yakaladı. Bu golün ardından oyunda tempo artarken iki takım da tehlikeli ataklar geliştirdi.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Trabzonspor yeniden öne geçti. Nwakaeme'nin ortasında Nwaiwu'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-1 oldu. Kalan dakikalarda Galatasaray beraberlik için baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı.

Mücadelenin son bölümünde sertlik artarken iki takımda da sarı kartlar çıktı. Galatasaray, özellikle son dakikalarda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince sahadan mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor kritik bir galibiyet alırken Galatasaray zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Ev sahibi ekip, güçlü rakibini 2-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyete imza attı.

