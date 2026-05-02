Trendyol 1. Lig’de play-off takımları belli oldu mu? Trendyol 1. Lig’de play-off’ta hangi takımlar mücadele edecek?
Trendyol 1. Lig’de 38. ve son hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Play-Off’a kalan takımlar netleşti. Peki Trendyol 1. Lig’de play-off takımları belli oldu mu? Trendyol 1. Lig’de play-off’ta hangi takımlar mücadele edecek? İşte detaylar...
Süper Lig'e yükselen ekiplerin belli olduğu haftada, play-off mücadelesine katılacak takımlar da şekillendi. Ligde daha önce şampiyonluğunu ilan eden Erzurumspor FK'nın yanı sıra Iğdır FK deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Amed Sportif Faaliyetler de Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
Aynı haftada oynanan maçlarda Esenler Erokspor, Pendikspor'u konuk etti ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Esenler Erokspor final biletini aldı
Bu sonuçla Esenler Erokspor, Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceği play-off finaline doğrudan katılma hakkı elde etti.
Trendyol 1. Lig'de play-off'a kalan diğer takımlar ise Çorum FK, Bodrumspor, Pendikspor ve Keçiörengücü oldu. Play-off etabının ardından finale yükselen ekip, Esenler Erokspor ile Süper Lig bileti için karşı karşıya gelecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”