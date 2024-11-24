GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

TÜMOSAN Konyaspor: 1 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

- Güncelleme Tarihi:

TÜMOSAN Konyaspor: 1 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor’un 1-0’lik üstünlüğü ile sona erdi. Maç berabere sonlandı. İşte detaylar..

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

6. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Fernandes'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Jevtovic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada Bamgboye'nın sağ çaprazdan şutunda kaleci Slowik topu kornere çeldi.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Deniz Caner Özaral

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Aleksic, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Tunahan Taşçı, Ufuk Akyol, Keyta, Damjanovic, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Kramer

Teknik Direktör: Recep Uçar

Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak, Diack, Bamgboye, Görkem Sağlam, Fernandes, Strandberg

Yedekler: Bekaj, Demir Sarıcalı, Abubakar, Okoronkwo, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Boutobba

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Sarı kartlar: Jevtovic, Bazoer (Konyaspor), Diack (Hatayspor)

Gol: Jevtovic (dk. 17) (Konyaspor)

Kaynak: İHA

  • #Atakaş Hatayspor #Trendyol Süper Lig #TÜMOSAN Konyaspor

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER