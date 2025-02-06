Tümosan Konyaspor, Kayserispor deplasmanına hazır! Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, nerede?

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı için şehirden ayrılıyor. Türkiye Kupası’nın da araya girmesiyle sıkışık bir fikstüre giren yeşil-beyazlılar, 6 Şubat Perşembe günü son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı için şehirden ayrılıyor. 4 Şubat Salı günü Eyüpspor ile Türkiye Kupası'nda karşılaşan yeşil-beyazlar, bu maçın hemen ardından Kayseri maçının hazırlıklarına başlamıştı. Yeşil-beyazlılar 6 Şubat Perşembe günü son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenman programı sıkıştı
Anadolu Kartalı'nda antrenman programı da oldukça sıkıştı. Türkiye Kupası C Grubu'nun 2. haftasında 4 Şubat Salı günü Eyüpspor ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, bu maçın hemen ardından rotasını Kayserispor maçına çevirmişti.
Taktik antrenmanlara hızlı bir giriş
Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kayserispor maçında uygulayacağı taktiğe hızlı bir giriş yaptı. Oyuncularıyla kısa bir çalışma periyodu yakalayan Uçar, ağırlığını Kayseri ekibinin eksiklerine verdi. Tümosan Konyaspor, 5 Şubat Çarşamba günü başladığı antrenmanlarını, 6 Şubat Perşembe günü yaptığı taktik çalışmayla sürdürdü.
Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman?
Kayserispor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak kritik maçın günü ve saati de merak konusu oldu. İki takım için de kritik öneme sahip karşılaşma; 8 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Kayseri Stadyumu'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. (Selman Kaya)
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