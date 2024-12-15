Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; “2 devrede de 2 farklı oyun”

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan Rizespor maçının ardından konuştu. Uçar, “2 farklı devrede sanki 2 farklı maç oynadık” dedi

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Rizespor maçının ardından konuştu. Zorlu bir deplasmanda puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Uçar, 2 farklı devrede sanki 2 farklı maça çıktıklarını ifade etti.

"İlk yarı ile ikinci yarı arasında çok fark var”

Anadolu Kartalı'nın teknik direktörü Recep Uçar, "Her ne kadar bir 90 dakika oynasak da bizim tarafımızdan aslında 2 tane maç oynandı. İlk yarısıyla ikinci yarısı siyahla beyaz gibi olan bir oyun” dedi.

"İlk yarı planlarımızı yapamadık”

Kritik maçın ilk yarısında stratejilerini gerçekleştiremedikleri söyleyen Uçar, "Bunun ana sebebi de kazandığımız topları hiçbir şekilde kullanamadık. Geçişlerde inanılmaz toplar kaybettik. Bütün enerjimizi topu kazanmak için harcadığımız bir ilk yarı oldu. Rizespor ilk yarı sonunda gerçekçi olmak gerekirse daha farklı skorla soyunma odasına girebilirdi. Burada kalecinin ortaya koyduğu performansı ve kurtardığı penaltıyı dahil edersek, 1-0'lık skorla devre arasına girmemize vesile oldu” diye konuştu.

"Değişiklikler bize pozitif döndü”

Recep Uçar, "Genel anlamda ikinci yarıya başlarken oyunu çevirebileceğimiz hissini vermeye çalıştık. Oyun ve oyuncu değişiklikleri bize pozitif cevaplar verdi. Günün sonunda Rizespor'dan alınan 1 puan değerli” diye konuştu.

"7 maçta 1 mağlubiyetimiz var”

Takımdaki performansları hakkında da konuşan Recep Uçar, "Kendi adıma geldiğimden beri çıktığımız 7 maçta 1 mağlubiyetimiz var. Mağlup olmamayı ve kolay kabul etmemeyi yavaş yavaş yerleştirmeye çalışıyorum. Ortaya koymuş oldukları mücadeleden dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu pozisyonlar oyunun ruhuna aykırı”

Penaltı pozisyonuyla ilgili olarak da konuşan Uçar, "15 sene futbol oynayan biri olarak bu pozisyonların oyunun ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Yatarak müdahale yapan oyuncuların ellerini ne yapması gerektiği bekleniyorsa bir türlü hakemlerle o noktada anlaşamıyoruz” dedi.

(Selman Kaya)