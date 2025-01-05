Tümosan Konyaspor’un forvet oyuncusuna yeşil-beyazlı taraftardan yorum geldi! “Zahmet oldu!’’

Tümosan Konyaspor’un forvet oyuncularından Blaz Kramer, 4 ay sonra gol sevinci yaşadı. Yeşil-beyazlı takımla 13 maça çıkan Sloven futbolcu; 649 dakika sonra gol sevinci yaşamayı başardı. Kramer’in bu performansı, yeşil-beyazlı taraftarlarca; “Zahmet oldu” yorumlarıyla karşılandı.
Tümosan Konyaspor'un yaz transfer döneminin son demlerinde Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Sloven golcü Blaz Kramer Süper Lig'deki gol orucunu bozdu. 28 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de 13 maçta forma şansı bulurken; bunların 7'sinde ilk 11'de başladı ancak ağları sarsamadı. Kramer yeşil-beyazlıların son oynadığı Alanyaspor maçında ise 76. dakikada oyuna dahil oldu.
Çok şükür...
Genel toplamda 649 dakika sahada kalan Blaz Kramer, Alanyaspor maçının 90+6. dakikasında takımı adına farkı 1'e indiren golü kaydetti. Transfer sürecinde yeşil-beyazlı kurmayları oldukça yoran ve yıpratan hücum oyuncunun bu performansı, yeşil-beyazlı taraftarlarca; "Zahmet oldu” yorumuyla karşılandı.
Varşova'da attı, Konya'da yattı
Anadolu Kartalı'nın hücum oyuncularından Blaz Kramer, yeşil-beyazlı takıma gelmeden önceki süreçte Legia Varşova'da fırtınalar estirdi. Kramer, UEFA Konferans Ligi'nde 5 maçta 2 gol, Polonya Ligi'nde ise 6 maçta 3 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.
Kupada attı ama...
Tümosan Konyaspor'un forvet mevkiinde görev alan Blaz Kramer, Anadolu Kartalı'nın Türkiye Kupası serüvenlerinde de gol sevinci yaşamıştı. Sloven oyuncu 9-0'lık Kepezspor maçında takımına 2 gollük katkı sağlamıştı.
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