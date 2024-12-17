Tümosan Konyaspor’un orta saha oyuncularından Danijel Aleksic; “Takımı tebrik ediyorum”

Tümosan Konyaspor’un orta saha oyuncularından Danijel Aleksic, Rizespor maçının adından değerlendirmelerde bulundu.

Kritik bir maç olduğunu ifade eden başarılı oyuncu, "Golü atan oyuncu bendim. Ama burada herhangi bir şey üstlenemem. Takımı tebrik ediyorum. İlk yarıda çok kötü bir oyun vardı ve bugünün kurtarıcısı olan Jakub Slowik. Çok ciddi bir şekilde günü kurtardı. Onu tebrik ediyorum” dedi.

"İkinci devreden memnunum”

Danijel Aleksic, "Maçın ikinci devresinde takımın verdiği reaksiyon gerçekten çok memnun edici. Gelecekte asla tekrar edemeyeceğimiz bir ilk devre yaşadık. Tekrardan bunu yaşamak istemiyorum. Nihayetine günün sonunda 1 puan aldık. Aslında hak edilmiş bir puan olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

"Pedrinho ile oynamaktan mutluyum”

Saha içerisindeki durumuyla ilgili olarak da konuşan Aleksic, "Aslına Pedrinho ile orta sahada işbirliği yapmaktan dolayı hiçbir sorun yok. Kendisi takımımızın ve oyunculuğu grubumuzun en kaliteli oyunculardan birisi. Geneline baktığımız zaman oyuncu grubumuzda zaten yeteneksiz hiçbir oyuncu yok. Ve hepimiz birlikte oynamaktan ve koordineli ve senkronize olmaktan dolayı gayet memnuz” ifadelerini kullandı.

(Mustafa İlker ŞEN)