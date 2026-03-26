Türkiye Romanya’yı devirdi! Dünya Kupası’na bir adım kaldı

Türkiye Romanya’yı devirdi! Dünya Kupası’na bir adım kaldı
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya’yı 1-0’lık skorla yenerek adını finale yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off yarı final maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Montella yönetmendeki A Milli Futbol Takımımız ile Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya, maçında karşı karşıya geldi.

Fransız hakem François Letexier'in düdük çaldığı ve Beşiktaş Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan Türkiye oldu.

Milliler, rakibini ikinci yarıda bulduğu golle 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER