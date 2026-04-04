Vedat Muriç’ten son dakika golü: Mallorca 2-1 kazandı

La Liga’nın 30. haftasında Mallorca, 90+2’de Vedat Muriç’in golüyle Real Madrid’i 2-1 mağlup etti. Kosovalı santrfor galibiyet golü sonrası gözyaşlarına boğuldu.

İspanya La Liga'da 30. hafta mücadelesinde düşme hattındaki Mallorca, Real Madrid'i kendi sahasında ağırladı. Son yedi maçta sadece bir galibiyet alan Mallorca, Elche'ye 2-1 mağlup olmuş ve düşme potasına girmişti. Real Madrid ise derbide Atletico Madrid'i 3-2 yenerek son üç La Liga maçında galip gelmişti ancak lider Barcelona'nın dört puan gerisindeydi.

Maçta ilk gol 42. dakikada Mallorca'dan Manu Morlanes'ten geldi. Real Madrid 88. dakikada Eder Militao'nun golüyle eşitliği sağladı. Ancak 90+2'de Vedat Muriç sahneye çıktı ve galibiyet golünü attı. Kosovalı santrfor, gol sonrası gözyaşlarıyla sevinç gösterisi yaptı.

Maçta milli yıldız Arda Güler de etkili bir performans sergiledi. 72. dakikada Mbappe'ye yaptığı kritik pas kaleci tarafından engellendi ve Arda daha sonra Pitarch ile değiştirildi.

Maçta atılan goller:

42' Manu Morlanes (Mallorca)

88' Eder Militao (Real Madrid)

90+2' Vedat Muriç (Mallorca)

Real Madrid, Barcelona'nın gerisinde şampiyonluk yarışında yara alırken, Mallorca için kritik üç puanla düşme hattından çıkış fırsatı doğdu.

