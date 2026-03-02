GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta heyecanı! Eyüpspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

- Güncelleme Tarihi:

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta heyecanı! Eyüpspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta heyecanı, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Eyüpspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı yarın, 4 Mart Çarşamba ve 5 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Kupası'nda 4. hafta programı şöyle:

Yarın
13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük
15.30 İstanbulspor - Boluspor
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
20.30 Rams Başakşehir - Trabzonspor

4 Mart Çarşamba
14.30 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü
20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe
20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Kocaelispor

5 Mart Perşembe
20.30 Antalyaspor - Samsunspor
20.30 Eyüpspor - Konyaspor


20.30 Aliağa FK - Gençlerbirliği
20.30 Bodrum FK - Iğdır FK

Kaynak: İHA

