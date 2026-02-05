05 Şubat Perşembe TV Yayın Akışı! Kritik Fenerbahçe - Erzurumspor Mücadelesi! Halef Bu Akşam Var Mı? Veliaht Bu Akşam Var Mı? İnci Taneleri Bu Akşam Var Mı?

Bu akşam, sosyal medyanın en çok konuşulan üç büyük dizisi yeni bölümleriyle ekrana geliyor:
Halef (NOW TV): "Köklerin Çağrısı" alt başlığıyla devam eden dizi, bu akşam 19. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Sevde'nin büyük yalanına karşı Melek ve Sultan'ın vereceği tepki merak konusu.
Veliaht (Show TV): Heyecanla beklenen 20. bölüm bu akşam yayında. Tanıtımlarıyla büyük ilgi toplayan Zahide ve Zülfikar yüzleşmesi bu bölüme damga vuracak.
İnci Taneleri (Kanal D): Azem'in hikâyesinde yeni bir sayfa açılıyor. 3. sezonun en çarpıcı bölümlerinden biri bu akşam saat 20:00'de başlıyor.
Perşembe Akşamı Yayın Akışı (20:00 ve Sonrası)
|Kanal
|Program / Dizi (Saat 20:00 ve Sonrası)
|Tür
|ATV
|Fenerbahçe - Erzurumspor (20:30)
|Spor (Canlı)
|Kanal D
|İnci Taneleri (Yeni Bölüm)
|Dizi
|NOW TV
|Halef: Köklerin Çağrısı (19. Bölüm)
|Dizi
|Show TV
|Veliaht (20. Bölüm)
|Dizi
|TV8
|Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler
|Yarışma
|TRT 1
|Sessiz Saat
|Sinema
|Star TV
|Adalet 2
|Sinema
TRT 1: Sinema Severler İçin "Sessiz Saat"
TRT 1 ekranlarında bu akşam yabancı sinema kuşağı var. Saat 20:00'de yayınlanacak olan "Sessiz Saat" filmi, aksiyon ve gerilim meraklılarını bekliyor.
TRT 1 Gündüz ve Akşam Özeti:
14:35 Kara Ağaç Destanı (Tekrar)
17:45 Lingo Türkiye (Yarışma)
19:00 Ana Haber
20:00 Sessiz Saat (Sinema)
Futbol Heyecanı: Fenerbahçe Sahaya Çıkıyor!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor FK'yı ağırlıyor. Kadıköy'deki bu kritik mücadele saat 20:30'da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi tüm detaylar ise 19:45'teki Kupa Günlüğü programında olacak.
