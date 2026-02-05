GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

05 Şubat Perşembe TV Yayın Akışı! Kritik Fenerbahçe - Erzurumspor Mücadelesi! Halef Bu Akşam Var Mı? Veliaht Bu Akşam Var Mı? İnci Taneleri Bu Akşam Var Mı?

05 Şubat Perşembe TV Yayın Akışı! Kritik Fenerbahçe - Erzurumspor Mücadelesi! Halef Bu Akşam Var Mı? Veliaht Bu Akşam Var Mı? İnci Taneleri Bu Akşam Var Mı?
Bir yanda Ziraat Türkiye Kupası’ndaki kritik Fenerbahçe - Erzurumspor mücadelesi, diğer yanda ise fenomen diziler İnci Taneleri, Halef ve Veliaht’ın yeni bölümleri... İşte 5 Şubat 2026 Perşembe kanal kanal yayın akışı.

Bu akşam, sosyal medyanın en çok konuşulan üç büyük dizisi yeni bölümleriyle ekrana geliyor:

Halef (NOW TV): "Köklerin Çağrısı" alt başlığıyla devam eden dizi, bu akşam 19. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Sevde'nin büyük yalanına karşı Melek ve Sultan'ın vereceği tepki merak konusu.

Veliaht (Show TV): Heyecanla beklenen 20. bölüm bu akşam yayında. Tanıtımlarıyla büyük ilgi toplayan Zahide ve Zülfikar yüzleşmesi bu bölüme damga vuracak.

İnci Taneleri (Kanal D): Azem'in hikâyesinde yeni bir sayfa açılıyor. 3. sezonun en çarpıcı bölümlerinden biri bu akşam saat 20:00'de başlıyor.

Perşembe Akşamı Yayın Akışı (20:00 ve Sonrası)

Kanal Program / Dizi (Saat 20:00 ve Sonrası) Tür
ATV Fenerbahçe - Erzurumspor (20:30) Spor (Canlı)
Kanal D İnci Taneleri (Yeni Bölüm) Dizi
NOW TV Halef: Köklerin Çağrısı (19. Bölüm) Dizi
Show TV Veliaht (20. Bölüm) Dizi
TV8 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler Yarışma
TRT 1 Sessiz Saat Sinema
Star TV Adalet 2 Sinema

TRT 1: Sinema Severler İçin "Sessiz Saat"

TRT 1 ekranlarında bu akşam yabancı sinema kuşağı var. Saat 20:00'de yayınlanacak olan "Sessiz Saat" filmi, aksiyon ve gerilim meraklılarını bekliyor.

TRT 1 Gündüz ve Akşam Özeti:

14:35 Kara Ağaç Destanı (Tekrar)

17:45 Lingo Türkiye (Yarışma)

19:00 Ana Haber

20:00 Sessiz Saat (Sinema)

Futbol Heyecanı: Fenerbahçe Sahaya Çıkıyor!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor FK'yı ağırlıyor. Kadıköy'deki bu kritik mücadele saat 20:30'da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi tüm detaylar ise 19:45'teki Kupa Günlüğü programında olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

